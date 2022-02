Pechino 2022, Arianna Fontana nella storia. Decima medaglia olimpica e oro (Di lunedì 7 febbraio 2022) Oro nello short track 500 m. Arianna Fontana sei nella storia, storia. L’azzurra 31enne della Valtellina diventa oggi con Stefania Belmondo l’azzurra più medaglietta della storia olimpica. Nessuna donna ha vinto di più. La Fontana si è messa al collo l’oro nei 500 m. short track, confermando il titolo olimpico di PeyongChang 2018. Con questa medaglia ha eguagliato il record della Belmondo. Per lei si tratta della seconda medaglia di questa rassegna dai cinque cerchi dopo l’argento nella staffetta mista conquistata sabato. Leggi anche: Eterna Arianna Fontana, convocata per la quinta Olimpiade Pronti i complimenti del Presente del Coni Giovanni Malagò, attualmente a ... Leggi su 361magazine (Di lunedì 7 febbraio 2022) Oro nello short track 500 m.sei. L’azzurra 31enne della Valtellina diventa oggi con Stefania Belmondo l’azzurra più medaglietta della. Nessuna donna ha vinto di più. Lasi è messa al collo l’oro nei 500 m. short track, confermando il titolo olimpico di PeyongChang 2018. Con questaha eguagliato il record della Belmondo. Per lei si tratta della secondadi questa rassegna dai cinque cerchi dopo l’argentostaffetta mista conquistata sabato. Leggi anche: Eterna, convocata per la quinta Olimpiade Pronti i complimenti del Presente del Coni Giovanni Malagò, attualmente a ...

