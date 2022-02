Pechino 2022, Arianna Fontana è leggenda: oro nei 500 metri dello short track (Di lunedì 7 febbraio 2022) Pechino – Come quattro anni fa Arianna Fontana si prende l’oro nei 500 metri alle Olimpiadi. Nel 2018 l’arrivo al fotofinish con la coreana di casa le aveva fatto battere il cuore e lo aveva raccontato a Il Faro online. Poi aveva lasciato spazio alla gioia personale. Oggi ha replicato quel successo e lo ha fatto a Pechino ed è stata l’atleta olandese dietro di lei, a subìre la sua determinazione e la sua volontà. Ha trovato lo spiraglio giusto al termine del penultimo giro ed è stata in testa nell’ultimo. Stavolta l’azzurra è arrivata sul traguardo liscia, pulita e con ampio margine di vittoria sulle avversarie. La Freccia d’Argento si prende la decima medaglia ai Giochi, di carriera e mette in bacheca la quarta medaglia italiana attualmente a Pechino. Sempre di più nella storia ... Leggi su ilfaroonline (Di lunedì 7 febbraio 2022)– Come quattro anni fasi prende l’oro nei 500alle Olimpiadi. Nel 2018 l’arrivo al fotofinish con la coreana di casa le aveva fatto battere il cuore e lo aveva raccontato a Il Faro online. Poi aveva lasciato spazio alla gioia personale. Oggi ha replicato quel successo e lo ha fatto aed è stata l’atleta olandese dietro di lei, a subìre la sua determinazione e la sua volontà. Ha trovato lo spiraglio giusto al termine del penultimo giro ed è stata in testa nell’ultimo. Stavolta l’azzurra è arrivata sul traguardo liscia, pulita e con ampio margine di vittoria sulle avversarie. La Freccia d’Argento si prende la decima medaglia ai Giochi, di carriera e mette in bacheca la quarta medaglia italiana attualmente a. Sempre di più nella storia ...

