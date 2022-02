Pechino 2022, 24 nuovi casi di covid ai Giochi (Di lunedì 7 febbraio 2022) (Adnkronos) – Sono stati registrati 24 nuovi casi di coronavirus legati ai Giochi di Pechino 2022 nelle ultime 24 ore. Sono 11 quelli emersi all’arrivo in aeroporto in Cina (7 tra atleti e staff), mentre tredici arrivano dalla bolla olimpica su un totale di 74.603 test Pcr effettuati. Il numero complessivo dei casi, dal 23 gennaio in avanti, sale a 387. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di lunedì 7 febbraio 2022) (Adnkronos) – Sono stati registrati 24di coronavirus legati aidinelle ultime 24 ore. Sono 11 quelli emersi all’arrivo in aeroporto in Cina (7 tra atleti e staff), mentre tredici arrivano dalla bolla olimpica su un totale di 74.603 test Pcr effettuati. Il numero complessivo dei, dal 23 gennaio in avanti, sale a 387. L'articolo proviene da Italia Sera.

