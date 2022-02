Pechino 2022, 1500 metri femminili pattinaggio velocità in tv oggi: orario e streaming con Lollobrigida (Di lunedì 7 febbraio 2022) Tutto pronto per i 1500 metri femminili di pattinaggio di velocità alle Olimpiadi invernali di Pechino 2022. Dopo il meraviglioso argento nei 3000m, Francesca Lollobrigida torna sul ghiaccio. La non è quella a lei più congeniale, ma la 30enne di Frascati vuole rendersi nuovamente protagonista di una grande prova. L’appuntamento è per le ore 9.30 di lunedì 7 febbraio. Di seguito, le informazioni per seguire la gara in diretta tv e streaming. SEGUI IL LIVE DELLA GARA Pechino 2022: IL PROGRAMMA COMPLETO, GIORNO PER GIORNO IL MEDAGLIERE AGGIORNATO Pechino 2022: LE SPERANZE DI MEDAGLIA DELL’ITALIA IN OGNI SPORT TUTTI GLI ITALIANI IN GARA, GIORNO PER GIORNO I REGOLAMENTI ... Leggi su sportface (Di lunedì 7 febbraio 2022) Tutto pronto per ididialle Olimpiadi invernali di. Dopo il meraviglioso argento nei 3000m, Francescatorna sul ghiaccio. La non è quella a lei più congeniale, ma la 30enne di Frascati vuole rendersi nuovamente protagonista di una grande prova. L’appuntamento è per le ore 9.30 di lunedì 7 febbraio. Di seguito, le informazioni per seguire la gara in diretta tv e. SEGUI IL LIVE DELLA GARA: IL PROGRAMMA COMPLETO, GIORNO PER GIORNO IL MEDAGLIERE AGGIORNATO: LE SPERANZE DI MEDAGLIA DELL’ITALIA IN OGNI SPORT TUTTI GLI ITALIANI IN GARA, GIORNO PER GIORNO I REGOLAMENTI ...

Advertising

Eurosport_IT : ARIANNA FONTANA E' LEGGENDA! ?????? Con 9 medaglie Olimpiche, è lei l'atleta più medagliata nella storia dello short… - Agenzia_Ansa : FLASH | A Pechino 2022, nello slittino, bronzo per azzurro Fischnaller. È la terza medaglia per l'Italia #ANSA - Eurosport_IT : WOOOOOOOOOOOOOOOOW! ?????? Sofia Goggia è partita per Pechino: che guerriera! ?? #HomeOfTheOlympics | #EurosportSCI |… - infoitsport : Sci alpino, Pechino 2022: il calendario, gli eventi e dove seguirli in tv e in streaming - azzurridigloria : ? OLIMPIADI INVERNALI, DAY 3 ? Saranno ben 32 gli italiani in gara oggi. @ItaliaTeam_it a caccia di una medaglia n… -