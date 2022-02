Pattinaggio artistico | Pechino 2022 | Vincent Zhou positivo al covid-19 In corso accertamenti

Leggi su oasport

(Di lunedì 7 febbraio 2022) Lo spettro del-19 si abbatte anche nelalle Olimpiadi di. Lo statunitense, in lizza per una medaglia nella gara individuale maschile al via domani 8 febbraio a partire dalle ore 02:15, è risultatoal-19. A darne notizia è stata la Federazione di riferimento tramite un comunicato stampa pubblicato nella primissima mattinata italiana. Il pattinatore, come precisato nella nota, sta facendo in questo momento altri test di conferma: “In occasione dello screening quotidiano di ieri – si legge –è risultatoal-19.sta effettuando ulteriori test per confermare ...