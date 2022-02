Pattinaggio artistico, Pechino 2022: Mishina-Galliamov spingono la Russia verso l’oro al team event (Di lunedì 7 febbraio 2022) Trionfo e paura. Si è aperta con il dominio totale di Anastasia Mishina-Aleksandr Galliamov la terza e ultima giornata del team event, prova a squadre di Pattinaggio artistico alle Olimpiadi di Pechino 2022. I russi infatti, dopo un segmento lungo sbalorditivo, hanno avuto un problema nell’uscita dell’ultimo elemento, il sollevamento del gruppo 3, cadendo entrambi in maniera rovinosa sul ghiaccio. Gli allievi di Tamara Moskvina e Artur Minchuk senza l’incidente avrebbero con tutta probabilità registrato il nuovo record del mondo nel libero grazie a una performance di altissimo livello, ricchissima di passaggi di transizione spettacolari e arricchita da difficoltà splendidamente eseguite: dai due salti in parallelo, tra cui spicca la proficua ... Leggi su oasport (Di lunedì 7 febbraio 2022) Trionfo e paura. Si è aperta con il dominio totale di Anastasia-Aleksandrla terza e ultima giornata del, prova a squadre dialle Olimpiadi di. I russi infatti, dopo un segmento lungo sbalorditivo, hanno avuto un problema nell’uscita dell’ultimo elemento, il sollevamento del gruppo 3, cadendo entrambi in maniera rovinosa sul ghiaccio. Gli allievi di Tamara Moskvina e Artur Minchuk senza l’incidente avrebbero con tutta probabilità registrato il nuovo record del mondo nel libero grazie a una performance di altissimo livello, ricchissima di passaggi di transizione spettacolari e arricchita da difficoltà splendidamente eseguite: dai due salti in parallelo, tra cui spicca la proficua ...

