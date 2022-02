Papa Francesco in tv col 25% di share | l' umorismo è una medicina Da bambino? Volevo fare il macellaio

Advertising

'Con i migranti quello che si fa è criminale. Per arrivare al mare soffrono tanto. Ci sono dei filmati sui lager ne…

'Pensi che con un anno senza fare armi, si potrebbe dare da mangiare e educazione a tutto il mondo, gratuito. Ma qu…

'Ci manca il toccare le miserie. Il toccare, ci porta all'eroicità. Penso ai medici, agli infermieri e infermiere c…

'Quello che vuole il bambino è che lo sguardo del papà sia su di lui. Non importa la spiegazione, questo gli dà sicurezz…

L'intervento di Papa Francesco da Fazio è l'ennesima conferma di come il problema immigrazione (=emigrazione dall'Africa e…

Come infatti sottolineanel messaggio per la Giornata del malato: "Anche quando non è possibile guarire, sempre è possibile curare, sempre è possibile consolare, sempre è possibile far ...Cristóbal López Romero, arcivescovo salesiano di Rabat (Marocco), alle parole pronunciate ieri daall'Angelus rivolte al Marocco e alla immensa operazione di salvataggio che è stata ..."Ci sono immagini dei lager dei trafficanti, uso questa parola sul serio, i lager dei trafficanti" ha detto Papa Francesco a "Che Tempo che Fa". I migranti "per arrivare al mare soffrono tanto. Ci ...Spesso il consesso mediatico – quello più cattivo e cinico in assoluto, sempre alla ricerca dello scalpo dello sventurato di turno – ha potuto contare su solidi appigli per fare della (facile) ironia ...