Papa Francesco in tv col 25% di share | l' umorismo è una medicina Da bambino? Volevo fare il macellaio - VIDEO

Ultime Notizie dalla rete : Papa Francesco

Sono le parole diospite ieri sera a 'Che tempo che fa' su Rai 3, durante una lunga intervista rilasciata a Fabio Fazio. "Migranti integrati aiutano paesi con calo demografico" Il ...Jakarta (AsiaNews) - Il 2 febbraio, lo stesso giorno in cuiha citato le vocazioni in Indonesia nell'omelia della Giornata per la vita consacrata, l'arcidiocesi di Makassar ha celebrato l'ordinazione di 7 nuovi sacerdoti. La cerimonia è avvenuta ...Il discorso di Papa Francesco in TV ha rigettato luce su un argomento bellissimo: l’importanza della leggerezza e dell’umorismo. Che non è superficialità, ma è lo spirito adatto, e necessario, per ...ROMA – Nella crisi dei migranti “ci sono immagini dei lager dei trafficanti, uso questa parola sul serio, i lager dei trafficanti”. I migranti “per arrivare al mare soffro ...