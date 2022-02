Papa, Bertinotti bacchetta Saviano: «Ma quale “ultimo socialista”, Bergoglio parla del Vangelo» (Di lunedì 7 febbraio 2022) Il Papa parla del Vangelo, non di politica e non si possono usare «categorie politiche» per definirne il messaggio, che «è trascendente». All’indomani dell’intervista a Bergoglio a Che tempo che fa e del commento di Roberto Saviano che si è affrettato a definire il Papa come «l’ultimo socialista», è Fausto Bertinotti a rimettere in ordine i piani, avvertendo che ogni slittamento, quando si parla del Pontefice, è quanto mai improprio. Bertinotti bacchetta Saviano: «Forse non s’è accorto che…» «Saviano forse non si è accorto che in Sud America in tutte le elezioni ha vinto un socialista, dal Cile alla Bolivia. Di socialisti e comunisti, ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 7 febbraio 2022) Ildel, non di politica e non si possono usare «categorie politiche» per definirne il messaggio, che «è trascendente». All’indomani dell’intervista aa Che tempo che fa e del commento di Robertoche si è affrettato a definire ilcome «l’», è Faustoa rimettere in ordine i piani, avvertendo che ogni slittamento, quando sidel Pontefice, è quanto mai improprio.: «Forse non s’è accorto che…» «forse non si è accorto che in Sud America in tutte le elezioni ha vinto un, dal Cile alla Bolivia. Di socialisti e comunisti, ...

