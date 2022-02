Panzarella (FenealUil): “Superbonus occasione unica ma non senza qualità del lavoro” (Di lunedì 7 febbraio 2022) (Adnkronos) – “Ribadiamo che il super bonus rappresenta un’occasione unica per la ripresa del settore che va favorita ma nel rispetto delle norme e creando tutte le condizioni perché il lavoro cresca in qualità. Per questo chiediamo di prorogare la misura, perché ci sia tutto il tempo per eseguire le lavorazioni ed usufruire degli sgravi così da evitare lavori fatti male e soprattutto a discapito dei lavoratori”. Così, con Adnkronos/Labitalia, il segretario generale FenealUil Vito Panzarella sul Superbonus e sulle irregolarità emerse nei cantieri. Secondo il leader degli edili della Uil, “la proposta che ha presentato il Ministro Orlando qualche giorno fa ai sindacati e alle associazioni imprenditoriali del settore edile di legare l’ottenimento dei benefici connessi ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 7 febbraio 2022) (Adnkronos) – “Ribadiamo che il super bonus rappresenta un’per la ripresa del settore che va favorita ma nel rispetto delle norme e creando tutte le condizioni perché ilcresca in. Per questo chiediamo di prorogare la misura, perché ci sia tutto il tempo per eseguire le lavorazioni ed usufruire degli sgravi così da evitare lavori fatti male e soprattutto a discapito dei lavoratori”. Così, con Adnkronos/Labitalia, il segretario generaleVitosule sulle irregolarità emerse nei cantieri. Secondo il leader degli edili della Uil, “la proposta che ha presentato il Ministro Orlando qualche giorno fa ai sindacati e alle associazioni imprenditoriali del settore edile di legare l’ottenimento dei benefici connessi ...

Advertising

FENEALUIL_ : #Panzarella (FenealUil): #Superbonus occasione unica ma non senza qualità del lavoro' - lifestyleblogit : Panzarella (FenealUil): 'Superbonus occasione unica ma non senza qualità del lavoro' - - StraNotizie : Panzarella (FenealUil): 'Superbonus occasione unica ma non senza qualità del lavoro' -

Ultime Notizie dalla rete : Panzarella FenealUil Panzarella (FenealUil): "Superbonus occasione unica ma non senza qualità del lavoro" Così, con Adnkronos/Labitalia, il segretario generale FenealUil Vito Panzarella sul superbonus e sulle irregolarità emerse nei cantieri. Secondo il leader degli edili della Uil, "la proposta che ha ...

Panzarella (FenealUil): 'Superbonus occasione unica ma non senza qualità del lavoro' Così, con Adnkronos/Labitalia, il segretario generale FenealUil Vito Panzarella sul superbonus e sulle irregolarità emerse nei cantieri. Secondo il leader degli edili della Uil, 'la proposta che ha ...

Panzarella (FenealUil): "Superbonus occasione unica ma non senza qualità del lavoro" Adnkronos Panzarella (FenealUil): "Superbonus occasione unica ma non senza qualità del lavoro" Così, con Adnkronos/Labitalia, il segretario generale FenealUil Vito Panzarella sul superbonus e sulle irregolarità emerse nei cantieri. Secondo il leader degli edili della Uil, "la proposta che ha ...

Così, con Adnkronos/Labitalia, il segretario generaleVitosul superbonus e sulle irregolarità emerse nei cantieri. Secondo il leader degli edili della Uil, "la proposta che ha ...Così, con Adnkronos/Labitalia, il segretario generaleVitosul superbonus e sulle irregolarità emerse nei cantieri. Secondo il leader degli edili della Uil, 'la proposta che ha ...Così, con Adnkronos/Labitalia, il segretario generale FenealUil Vito Panzarella sul superbonus e sulle irregolarità emerse nei cantieri. Secondo il leader degli edili della Uil, "la proposta che ha ...