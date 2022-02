Pallanuoto, World League: i convocati dell’Italia contro la Slovacchia (Di lunedì 7 febbraio 2022) Il Settebello di Pallanuoto è porto a proseguire l’avventura in World League, questa volta, con una rosa più ampia. Un mese fa infatti, in Serbia, a causa delle indisponibilità di alcuni giocatori per positività da Covid-19 riscontrata dai tamponi rapidi, gli azzurri avevano giocato in piena emergenza. Ecco i convocati di Alessandro Campagna per la gara di Trieste contro la Slovacchia: Jacopo Alesiani, Edoardo Di Somma, Vincenzo Dolce e Vincenzo Renzuto Iodice (AN Brescia), Francesco Condemi e Filippo Ferrero (CC Ortigia), Massimo Di Martire (CN Posillipo), Francesco Di Fulvio, Nicholas Presciutti e Marco Del Lungo (Esercito/Pro Recco), Luca Damonte (Ferencvaros), Andrea Mladossich (Pallanuoto Trieste), Gonzalo Oscar Echenique (Pro Recco), Lorenzo Bruni, Andrea ... Leggi su sportface (Di lunedì 7 febbraio 2022) Il Settebello diè porto a proseguire l’avventura in, questa volta, con una rosa più ampia. Un mese fa infatti, in Serbia, a causa delle indisponibilità di alcuni giocatori per positività da Covid-19 riscontrata dai tamponi rapidi, gli azzurri avevano giocato in piena emergenza. Ecco idi Alessandro Campagna per la gara di Triestela: Jacopo Alesiani, Edoardo Di Somma, Vincenzo Dolce e Vincenzo Renzuto Iodice (AN Brescia), Francesco Condemi e Filippo Ferrero (CC Ortigia), Massimo Di Martire (CN Posillipo), Francesco Di Fulvio, Nicholas Presciutti e Marco Del Lungo (Esercito/Pro Recco), Luca Damonte (Ferencvaros), Andrea Mladossich (Trieste), Gonzalo Oscar Echenique (Pro Recco), Lorenzo Bruni, Andrea ...

