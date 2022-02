«Ospito donna per trasmissione Covid e altro»: gli annunci di chi offre il contagio per avere il Green pass (Di lunedì 7 febbraio 2022) L’annuncio è piuttosto esplicito: «Non vuoi vaccinarti? Sono positivo al Covid, 28 anni di bell’aspetto, mi metto a disposizione». Ma non è l’unico che si può trovare nella sezione torinese di Bakekaincontri, sito internet dedicato agli “incontri piccanti nella tua città”. Un altro è leggermente più criptico: «Ospito donna per trasmissione Covid e altro». Si tratta, dice Quotidiano Piemontese, di una moda in vigore in zona: uomini e donne positivi al Coronavirus che si offrono a chi non vuole vaccinarsi ma vuole avere il Green pass. E anche “altro”, come dice uno degli annunci. Non si tratta di un episodio isolato. Nelle scorse settimane erano stati segnalati festini ... Leggi su open.online (Di lunedì 7 febbraio 2022) L’o è piuttosto esplicito: «Non vuoi vaccinarti? Sono positivo al, 28 anni di bell’aspetto, mi metto a disposizione». Ma non è l’unico che si può trovare nella sezione torinese di Bakekaincontri, sito internet dedicato agli “incontri piccanti nella tua città”. Unè leggermente più criptico: «per». Si tratta, dice Quotidiano Piemontese, di una moda in vigore in zona: uomini e donne positivi al Coronavirus che si offrono a chi non vuole vaccinarsi ma vuoleil. E anche “”, come dice uno degli. Non si tratta di un episodio isolato. Nelle scorse settimane erano stati segnalati festini ...

