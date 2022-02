Oroscopo di Paolo Fox 8 febbraio | martedì super per amore e lavoro

Leggi su cityroma

(Di lunedì 7 febbraio 2022) Ariete – Indovete considerare che i vostri sentimenti sono in stato di agitazione già da qualche mese. Buono il: il successo non manca e, finalmente, c’è chi si accorge delle vostre reali capacità. In arrivo nuove opportunità.. Toro – Buono l’: la Luna è con voi oggi e vi regala energia. Sulè in arrivo un periodo importante, evitate scelte azzardate anche perché non si escludono discussioni oggi. Gemelli – Giovedì e venerdì giornate interessanti per parlare d’. Ilè così così: fate ragionamenti giusti, ma è consigliabile non forzare la mano. Entro maggio dovete rinnovare un contratto lavorativo. Cancro – Se l’attraversa una fase con qualche problema è meglio rinviare ogni discussione a sabato, quando la Luna sarà con voi. ...