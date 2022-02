Omicidio Cerciello Rega | la lettera dei genitori di Elder | «Speriamo che la verità venga fuori»

(Di lunedì 7 febbraio 2022) Inizia il 10 febbraio il processo di appello per l’del carabinieri Mario. Il vicebrigadiere dei carabinieri è stato ucciso il 26 luglio del 2019 con undici coltellate, di cui risultate fatali. I colpevoli dell’atto sono due americani condannati all’ergastolo: Finnegan Leee Gabriel Natale Hjorth. Nonostante la condanna gli avvocati della difesa sono ricorsi in appello. “che ladi quanto accaduto realmente quella notte”, così affermano idi. Aggiungono, poi: “Adesso l’appello è in mano alla giustizia italiana. Siamo fiduciosi che verranno portate alla luce le anomalie e le molte informazioni sbagliate emerse nel processo di primo grado, ma di ...

A dieci mesi dalla condanna all'ergastolo in primo grado per Finnegan Lee Elder e Gabriel Natale Hjorth, l'omicidio del vicebrigadiere Mario Cerciello Rega torna in tribunale. La prima udienza del ...
Roma, 7 febbraio 2022 - Omicidio del carabiniere Mario Cerciello Rega: il 10 febbraio inizia il processo di appello per i due americani condannati all'ergastolo. La famiglia Elder coi propri legali si ...