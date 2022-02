Olimpiadi, tutte le medaglie dell'Italia a Pechino (Di lunedì 7 febbraio 2022) L'Italia inizia a raccogliere medaglie alle Olimpiadi di Pechino: Arianna Fontana vince lo short track 500 metri; Federica Brignone nello slalom gigante, la staffetta mista nello short track e ... Leggi su sport.tiscali (Di lunedì 7 febbraio 2022) L'inizia a raccoglierealledi: Arianna Fontana vince lo short track 500 metri; Federica Brignone nello slalom gigante, la staffetta mista nello short track e ...

Advertising

Gazzetta_it : LIVE Olimpiadi Pechino: gigante donne, Brignone c'è! Bassino e Shiffrin fuori #Beijing2022 - PatrizSarda : RT @StevLova: Come in tutte le #olimpiadi, estive e invernali, il maggior numero di medaglie arriva dagli sport minori. Quelli che sono in… - artificialcloud : @umanesimo Non ho capito com’è che a ste olimpiadi siano tutti e tutte di una bellezza fuori scala. Boh. Mi sento u… - Aleverdi58 : @SkyTG24 Non ci sono parole per le nostre bravissime nonché bellissime ragazze Italiane che a queste olimpiadi si s… - MasashiKohmura : RT @Eurosport_IT: La torcia passerà per tutte le zone più importanti di Pechino ma il percorso è stato accorciato per motivi legati al covi… -