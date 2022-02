Olimpiadi Pechino, super Federica Brignone argento nel Gigante. Le lacrime sul podio: «Era il mio sogno» (Di lunedì 7 febbraio 2022) Federica Brignone ha vinto la medaglia d’argento nello slalom Gigante ai Giochi olimpici di Pechino 2022. È la quarta medaglia italiana ai Giochi. Quattro anni fa a PyeongChang aveva vinto il bronzo. Oro alla svedese Hectoro, bronzo alla svizzera Lara Gut-Bherami. Federica Brignone, che era terza dopo la prima manche, ha chiuso la gara con un ritardo di appena 28 centesimi dalla svedese Hector. L’altra azzurra in gara, Elena Curtoni, ha chiuso la 20/o posto mentre Marta Bassino non aveva completato la prima manche per una caduta. Nel finale della gara attimi di paura per una brutta caduta della statunitense Nina O Brien, caduta dopo aver inforcato una delle ultime porte prima del traguardo. Federica: «argento pazzesco, era il mio ... Leggi su blog.libero (Di lunedì 7 febbraio 2022)ha vinto la medaglia d’nello slalomai Giochi olimpici di2022. È la quarta medaglia italiana ai Giochi. Quattro anni fa a PyeongChang aveva vinto il bronzo. Oro alla svedese Hectoro, bronzo alla svizzera Lara Gut-Bherami., che era terza dopo la prima manche, ha chiuso la gara con un ritardo di appena 28 centesimi dalla svedese Hector. L’altra azzurra in gara, Elena Curtoni, ha chiuso la 20/o posto mentre Marta Bassino non aveva completato la prima manche per una caduta. Nel finale della gara attimi di paura per una brutta caduta della statunitense Nina O Brien, caduta dopo aver inforcato una delle ultime porte prima del traguardo.: «pazzesco, era il mio ...

