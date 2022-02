Olimpiadi Pechino: Arianna Fontana, primo oro per l’Italia (Di lunedì 7 febbraio 2022) La 31enne valtellinese ha preceduto l'olandese Suzanne Schulting e la canadese Kim Boutin confermando dunque il titolo olimpico conquistato quattro anni fa in Corea L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di lunedì 7 febbraio 2022) La 31enne valtellinese ha preceduto l'olandese Suzanne Schulting e la canadese Kim Boutin confermando dunque il titolo olimpico conquistato quattro anni fa in Corea L'articolo proviene da Firenze Post.

Advertising

Eurosport_IT : WOOOOOOOOOOOOOOOOW! ?????? Sofia Goggia è partita per Pechino: che guerriera! ?? #HomeOfTheOlympics | #EurosportSCI |… - Eurosport_IT : OTTO SU OTTO, e non è ancora finita...! ???????? L'Italia del curling continua a sognare grazie a Stefania Constantini… - Eurosport_IT : ARIANNA FONTANA E' LEGGENDA! ?????? Con 9 medaglie Olimpiche, è lei l'atleta più medagliata nella storia dello short… - RaiPlay : C'è chi è pazzo per il #Curling e ci mente. ???? La coppia da sogno, Mosaner Costantini è in FINALE ?? ?? Gli ultimi… - peppe844 : RT @Agenzia_Ansa: Storica medaglia olimpica per il curling azzurro: nel doppio misto Amos Mosaner e Stefania Costantini si sono qualificati… -