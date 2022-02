Olimpiadi Pechino 2022, le speranze di medaglia dell’Italia. Borsino e percentuali martedì 8 febbraio (Di lunedì 7 febbraio 2022) speranze DI medaglia ITALIA Olimpiadi MARTEDI’ 8 febbraio SCI ALPINO Ore 4.00: superG uomini Sulla carta tre atleti una spanna sopra tutti: il norvegese Aleksander Aamodt Kilde, lo svizzero Marco Odermatt e l’austriaco Vincent Kriechmayr. Peraltro tutti e tre cercano riscatto dopo la discesa. Ma anche l’austriaco Matthias Mayer, uomo da grandi appuntamenti, potrebbe piazzare la zampata dopo aver già incassato il bronzo odierno. Per l’Italia sarà durissima, Dominik Paris non è più salito sul podio in questa specialità dopo il grave infortunio al ginocchio, mentre l’ultima top3 in Coppa del Mondo di Christof Innerhofer risale ad oltre 3 anni fa. Vedere un azzurro sul podio sarebbe una sorpresa inattesa. percentuali di medaglia Christof Innerhofer 20% Dominik Paris 20% Matteo Marsaglia ... Leggi su oasport (Di lunedì 7 febbraio 2022)DIITALIAMARTEDI’ 8SCI ALPINO Ore 4.00: superG uomini Sulla carta tre atleti una spanna sopra tutti: il norvegese Aleksander Aamodt Kilde, lo svizzero Marco Odermatt e l’austriaco Vincent Kriechmayr. Peraltro tutti e tre cercano riscatto dopo la discesa. Ma anche l’austriaco Matthias Mayer, uomo da grandi appuntamenti, potrebbe piazzare la zampata dopo aver già incassato il bronzo odierno. Per l’Italia sarà durissima, Dominik Paris non è più salito sul podio in questa specialità dopo il grave infortunio al ginocchio, mentre l’ultima top3 in Coppa del Mondo di Christof Innerhofer risale ad oltre 3 anni fa. Vedere un azzurro sul podio sarebbe una sorpresa inattesa.diChristof Innerhofer 20% Dominik Paris 20% Matteo Marsaglia ...

