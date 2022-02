Olimpiadi di Pechino 2022, le gare e i risultati di oggi 7 febbraio: Fontana oro nello short track. Fischnaller (slittino) positivo al Covid come il cugino (Di lunedì 7 febbraio 2022) L’Italcurling piega anche il Canada (8-7 nell’extra end) e chiude la prima fase del torneo imbattuto. Lollobrigida sesta nel pattinaggio di velocità Leggi su lastampa (Di lunedì 7 febbraio 2022) L’Italcurling piega anche il Canada (8-7 nell’extra end) e chiude la prima fase del torneo imbattuto. Lollobrigida sesta nel pattinaggio di velocità

Advertising

Eurosport_IT : WOOOOOOOOOOOOOOOOW! ?????? Sofia Goggia è partita per Pechino: che guerriera! ?? #HomeOfTheOlympics | #EurosportSCI |… - Eurosport_IT : ARIANNA FONTANA E' LEGGENDA! ?????? Con 9 medaglie Olimpiche, è lei l'atleta più medagliata nella storia dello short… - Eurosport_IT : OTTO SU OTTO, e non è ancora finita...! ???????? L'Italia del curling continua a sognare grazie a Stefania Constantini… - Elysden : RT @RaiSport: #Pechino2022, Curling. Costantini e Mosaner non risparmiano il Canada. sconfitto all'extra-end, 8-7. E volano in semifinale d… - mattinodinapoli : #AriannaFontana vince la medaglia d'oro nello short track alle Olimpiadi di Pechino -