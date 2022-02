Obbligo mascherine all’aperto, via da metà febbraio: rimane al chiuso (Di lunedì 7 febbraio 2022) “Siamo tutti stanchi delle mascherine all’aperto”, misura anti covid che però toglieremo “da metà febbraio”. Al chiuso “dovrà rimanere”. E’ “ancora troppo presto per toglierla”. Ci sarà “una transizione con mascherine al chiuso. E prima o poi toglieremo anche quella, ma non è imminente”. Lo ha detto il sottosegretario alla Salute, Pierpaolo Sileri, ospite a 24Mattino, sulle frequenze di Radio24. “Potremo inoltre riaprire attività che sono state particolarmente penalizzate, come le discoteche”, ha aggiunto. La “transizione sarà fondata sull’utilizzo appropriato della mascherina in luoghi dove serve”. Anche a scuola “la didattica in presenza si fonda sempre di più sulla protezione data dalla mascherina e non dalla distanza”, ha detto ... Leggi su quotidianodiragusa (Di lunedì 7 febbraio 2022) “Siamo tutti stanchi delle”, misura anti covid che però toglieremo “da”. Al“dovràre”. E’ “ancora troppo presto per toglierla”. Ci sarà “una transizione conal. E prima o poi toglieremo anche quella, ma non è imminente”. Lo ha detto il sottosegretario alla Salute, Pierpaolo Sileri, ospite a 24Mattino, sulle frequenze di Radio24. “Potremo inoltre riaprire attività che sono state particolarmente penalizzate, come le discoteche”, ha aggiunto. La “transizione sarà fondata sull’utilizzo appropriato della mascherina in luoghi dove serve”. Anche a scuola “la didattica in presenza si fonda sempre di più sulla protezione data dalla mascherina e non dalla distanza”, ha detto ...

