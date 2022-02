Nuovo Decreto Covid: le nuove regole per scuola e Green Pass dal 7 febbraio (Di lunedì 7 febbraio 2022) Nella giornata del 2 febbraio il Consiglio dei Ministri ha approvato, con l’astensione della Lega in disaccordo su alcuni punti, un Nuovo Decreto Covid, un Decreto-legge recante “Misure urgenti in materia di certificazioni verdi Covid-19 e per lo svolgimento delle attività nell’ambito del sistema educativo, scolastico e formativo” che contiene diverse novità per quanto riguarda le restrizioni dovute alla pandemia. Il Dl è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 4 febbraio, rendendo le misure attive dal 7 febbraio 2022. Il Governo infatti si sta avviando verso una fase di convivenza con il virus, complice la minore aggressività della variante Omicron e le richieste di un ritorno a una vita normale, o quantomeno senza eccessive limitazioni. Come ha ... Leggi su leggioggi (Di lunedì 7 febbraio 2022) Nella giornata del 2il Consiglio dei Ministri ha approvato, con l’astensione della Lega in disaccordo su alcuni punti, un, un-legge recante “Misure urgenti in materia di certificazioni verdi-19 e per lo svolgimento delle attività nell’ambito del sistema educativo, scolastico e formativo” che contiene diverse novità per quanto riguarda le restrizioni dovute alla pandemia. Il Dl è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 4, rendendo le misure attive dal 72022. Il Governo infatti si sta avviando verso una fase di convivenza con il virus, complice la minore aggressività della variante Omicron e le richieste di un ritorno a una vita normale, o quantomeno senza eccessive limitazioni. Come ha ...

