Nuovi misteri da risolvere per il giornalista sveglio ma ficcanaso

(Di lunedì 7 febbraio 2022) Dopo il grande successo della prima stagione, stasera in prima tv su Rai 1 alle 21.25 torna Màkari, la fiction con protagonista Claudio Gioè nei panni dell’investigatore “per caso” Saverio Lamanna. Ambientata nella magica cornice del borgo marinaro trapanese, a pochi metri da San Vito Lo Capo, la serie si compone di treepisodi tratti, come sempre, dai romanzi cult di Gaetano Savattieri. Leggi anche › Il finale di stagione di “Màkari”: come si conclude la fiction giallo-rosa con Claudio Gioè Con un ricco cast – quest’anno vedremo anche Lorenzo Crespi e Cristina Marino, moglie di Luca Argentero –, la fiction è ormai entrata nel cuore di tutti gli spettatori “orfani” di Il Commissario Montalbano. Grazie a pochi ma semplici ingredienti come un investigatore, un ...

Saverio intuisce che l'omicidio è legato a uno dei più grandi misteri di Agrigento