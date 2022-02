Nuove regole quarantena, i genitori: “Chiediamo FFP2 gratuite o rimborsi” (Di lunedì 7 febbraio 2022) "Le mascherine FFP2 nelle scuole non sono arrivate né per i docenti né per gli studenti. Ce ne facciamo carico noi genitori dal 10 gennaio con aggravi di spesa non indifferenti". L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 7 febbraio 2022) "Le mascherinenelle scuole non sono arrivate né per i docenti né per gli studenti. Ce ne facciamo carico noidal 10 gennaio con aggravi di spesa non indifferenti". L'articolo .

Advertising

sole24ore : Ecco la prima pagina del #Sole24Ore di oggi, lunedì #7febbraio. #Nascite: al #Sud meno 40% negli ultimi 20 anni.… - ladyonorato : Un ragazzo sano non vaccinato sarà costretto a subire quarantene di 10 giorni magari continue, generate da positivi… - Agenzia_Ansa : Scuola, da oggi nuove regole. Oltre 600 mila bambini e ragazzi finora in Dad tornano in classe. I presidi: 'Troppe… - chosmia : @madeingiammi dovrebbero cambiare le regole ma ahimè anche se cambiassero io non riesco a pensare a nessun* che abb… - erminim77 : @Cartabellotta Con le nuove regole per la DAD, probabilmente ci sarà un maggior incentivo alla vaccinazione -