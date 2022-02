Advertising

susydigennaro : RT @napolimagazine: Nuoto: Fina annuncia un'edizione dei mondiali a Budapest a giugno - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: Nuoto: Fina annuncia un'edizione dei mondiali a Budapest a giugno - RaiSport : #Nuoto #Mondiali straordinari a #Budapest dal 18 giugno al 3 luglio Nel 2023 la kermesse iridata a Fukuoka, nel 20… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: Nuoto: Fina annuncia un'edizione dei mondiali a Budapest a giugno - apetrazzuolo : Nuoto: Fina annuncia un'edizione dei mondiali a Budapest a giugno -

Ultime Notizie dalla rete : Nuoto Mondiali

Il premier ungherese, Viktor Orban, e il presidente della Fina, Husain Al - Musallam, hanno siglato, a tal proposito, un accordo per lo svolgimento a Budapest di questidi"......Al - Musallam hanno annunciato oggi un accordo per lo svolgimento dei Campionati del mondo di...Fukuoka 2022 hanno concordato congiuntamente la scorsa settimana di spostare i Campionati...Il premier ungherese, Viktor Orban, e il presidente della Fina, Husain Al-Musallam, hanno siglato, a tal proposito, un accordo per lo svolgimento a Budapest di questi Mondiali di nuoto "straordinari" ...Un'edizione eccezionale dei Campionati mondiali di nuoto in vasca lunga sarà organizzata nel 2022, dal 18 giugno al 3 luglio a Budapest. Lo ha annunciato oggi la Federazione internazionale di nuoto ...