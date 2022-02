Non solo Vergara e Ambrosino: nuova convocazione in casa Napoli (Di lunedì 7 febbraio 2022) Altra splendida notizia in casa Primavera Napoli, oltre alle convocazioni di Vergara e Ambrosino nell’Under 19, anche l’azzurrino Giuseppe D’Agostino è stato chiamato dalla Nazionale azzurra. Il giovane talento del Napoli dunque prenderà parte all’amichevole in programma contro la Turchia. La Primavera del Napoli continua a sorprendere non solo in campionato, in conclusione sono ben tre gli azzurrini scelti dal ct Nunziata che ha evidentemente notato le grandi prestazioni offerte dagli azzurri nonostante l’ultima sconfitta arrivata allo scadere in casa del Verona. Leggi su spazionapoli (Di lunedì 7 febbraio 2022) Altra splendida notizia inPrimavera, oltre alle convocazioni dinell’Under 19, anche l’azzurrino Giuseppe D’Agostino è stato chiamato dalla Nazionale azzurra. Il giovane talento deldunque prenderà parte all’amichevole in programma contro la Turchia. La Primavera delcontinua a sorprendere nonin campionato, in conclusione sono ben tre gli azzurrini scelti dal ct Nunziata che ha evidentemente notato le grandi prestazioni offerte dagli azzurri nonostante l’ultima sconfitta arrivata allo scadere indel Verona.

Advertising

SanremoRai : I rapporti umani vanno oltre le parole. Come dimostrare il bene non si può insegnare. Nel petto solo una bussola a… - vaticannews_it : #PapaFrancesco:Tanta gente sopporta cose brutte, io sono uno che sopporta come tutta la gente sopporta. E poi non s… - marcotravaglio : LUIGI DI MARIO Siccome il governo Draghi è nato anzitutto per spazzare via i 5Stelle, questi non possono sostenerl… - KenmaK__ : 12. Ren Boh ho visto solo l'anime in ogni caso ricordo a stento chi è non l'ho mai tollerato particolarmente - telogiuroooo : RT @savbrinaaa: Mi sono svegliata sapendo di questa notizia terribile. Davvero non ho parole per esprime quello che provo, sono schifata ve… -

Ultime Notizie dalla rete : Non solo Love is in the Air anticipazioni 8 febbraio: Serkan reagisce male alla notizia di chi è suo padre Serkan è stato messo a parte della verità su suo padre , ma non ha preso affatto bene la notizia. La nuova puntata di Love is in the Air orbiterà dunque intorno ...la rabbia di aver appreso tutto solo ...

Caofen F80, nuova moto elettrica all - terrain: caratteristiche e prezzo Il look della Caofen F80 non è male e le prestazioni sono interessanti. Infatti, maneggevolezza, ... La moto completa pesa infatti solo 88 kg . Caofen F80: caratteristiche Il telaio è monoblocco senza ...

Non solo Meloni: chi vuole il presidenzialismo Public Policy, agenzia di stampa politica e parlamentare F1 | Ferrari, Sainz: “Sono in grado di lottare contro chiunque della nuova generazione” Lo spagnolo infatti discutendo non solo del monegasco, al quale è arrivato davanti in classifica al termine della sua prima stagione vissuta in Ferrari, ma anche di altri talenti come Norris e ...

Non solo Fere - Clamoroso a Brescia, esonerato Inzaghi Il tecnico delle Rondinelle paga il pareggio contro il Cosenza, nonostante il terzo posto in classifica. Al tecnico costa caro il pareggio di Cosenza, arrivato dopo quello in casa contro la Ternana, ...

Serkan è stato messo a parte della verità su suo padre , maha preso affatto bene la notizia. La nuova puntata di Love is in the Air orbiterà dunque intorno ...la rabbia di aver appreso tutto...Il look della Caofen F80è male e le prestazioni sono interessanti. Infatti, maneggevolezza, ... La moto completa pesa infatti88 kg . Caofen F80: caratteristiche Il telaio è monoblocco senza ...Lo spagnolo infatti discutendo non solo del monegasco, al quale è arrivato davanti in classifica al termine della sua prima stagione vissuta in Ferrari, ma anche di altri talenti come Norris e ...Il tecnico delle Rondinelle paga il pareggio contro il Cosenza, nonostante il terzo posto in classifica. Al tecnico costa caro il pareggio di Cosenza, arrivato dopo quello in casa contro la Ternana, ...