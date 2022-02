"Non possiamo perdere nessuno nel M5s, nemmeno Conte" (Di lunedì 7 febbraio 2022) "A prescindere da tutto c’è bisogno di un confronto. Non possiamo perdere la figura di nessuno adesso, anche Conte è importante nel Movimento 5 Stelle per continuare a rafforzare l’azione di politica del Movimento"... Leggi su europa.today (Di lunedì 7 febbraio 2022) "A prescindere da tutto c’è bisogno di un confronto. Nonla figura diadesso, ancheè importante nel Movimento 5 Stelle per continuare a rafforzare l’azione di politica del Movimento"...

Ultime Notizie dalla rete : Non possiamo Diretta Salernitana Spezia/ Streaming video tv: Colantuono vs Motta, primo incrocio La Salernitana invece non vince dal novembre 2018 quando si impose 1 - 0 con rete di Bocalon. La ...ma soprattutto è tristemente ultima in classifica con soli 10 punti al proprio attivo e possiamo già ...

Centrodestra: Savino (Fi), 'dibattito non è debolezza, un anno di tempo per costruire' "Il dialogo nel centrodestra è piuttosto acceso in questi giorni e non possiamo negare che vi siano state alcune incomprensioni. Non credo che questo rappresenti però un segno di debolezza, anzi, può e deve essere finalizzato a fare chiarezza sul programma che ...

Mencacci: "Non possiamo cancellare il Covid dalle nostre menti. Per la normalità serve tempo" (di L. Varlese) L'HuffPost Centrodestra: Savino (Fi), 'dibattito non è debolezza, un anno di tempo per costruire' Roma, 7 feb. “Il dialogo nel centrodestra è piuttosto acceso in questi giorni e non possiamo negare che vi siano state alcune incomprensioni. Non credo che questo rappresenti però un segno di ...

