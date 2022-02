“Non lo faccio mai ma stavolta…”: l’imbarazzo è alle stelle, Serena Bortone si scusa in diretta [VIDEO] (Di lunedì 7 febbraio 2022) Serena Bortone si assume un rischio non indifferente, concedendo spazio a un controverso ospite ad “Oggi è un altro giorno”: il momento è delicato. Serena Bortone (fonte raiplay)Serena Bortone intrattiene ogni giorno milioni di telespettatori nel suo parterre di RAI 1 a “Oggi è un altro giorno”. Il programma d’intrattenimento pomeridiano raccoglie attorno alla conduttrice una varietà di ospiti, a commentare fatti di attualità e costume. Talvolta Serena è alle prese anche con personalità difficili da gestire, come accaduto nella puntata odierna. Argomento caldo del momento è ovviamente l’esito del Festival di Sanremo, che ha sancito il trionfo degli artisti Blanco e Mahmood con il brano “Brividi”. Morgan sconvolge lo studio di Serena ... Leggi su specialmag (Di lunedì 7 febbraio 2022)si assume un rischio non indifferente, concedendo spazio a un controverso ospite ad “Oggi è un altro giorno”: il momento è delicato.(fonte raiplay)intrattiene ogni giorno milioni di telespettatori nel suo parterre di RAI 1 a “Oggi è un altro giorno”. Il programma d’intrattenimento pomeridiano raccoglie attorno alla conduttrice una varietà di ospiti, a commentare fatti di attualità e costume. Talvoltaprese anche con personalità difficili da gestire, come accaduto nella puntata odierna. Argomento caldo del momento è ovviamente l’esito del Festival di Sanremo, che ha sancito il trionfo degli artisti Blanco e Mahmood con il brano “Brividi”. Morgan sconvolge lo studio di...

