No, secondo «la polizia del Canada» i manifestanti non sono stati 2,3 milioni ? (Di lunedì 7 febbraio 2022) Il 30 gennaio 2022 su Facebook è stato pubblicato un post in cui si afferma «la polizia del Canada» avrebbe «segnalato» che alla protesta contro l’obbligo vaccinale in Canada avrebbero partecipato «oltre 130.000 camion a Ottawa e circa 2,3 milioni di persone a piedi». Il riferimento è al Freedom convoy, una protesta dei camionisti andata in scena a Ottawa tra la fine di gennaio e l’inizio di febbraio 2022 contro la vaccinazione obbligatoria. Del tema abbiamo parlato anche in una puntata del nostro podcast. Il contenuto oggetto della nostra verifica veicola una notizia falsa. Contattate dai colleghi di Lead Stories, la polizia provinciale canadese dell’Ontario (Opp) e la Royal canadian mounted police (Rcmp) hanno smentito di aver fornito una stima sul numero di veicoli o di manifestanti che ... Leggi su facta.news (Di lunedì 7 febbraio 2022) Il 30 gennaio 2022 su Facebook è stato pubblicato un post in cui si afferma «ladel» avrebbe «segnalato» che alla protesta contro l’obbligo vaccinale inavrebbero partecipato «oltre 130.000 camion a Ottawa e circa 2,3 milioni di persone a piedi». Il riferimento è al Freedom convoy, una protesta dei camionisti andata in scena a Ottawa tra la fine di gennaio e l’inizio di febbraio 2022 contro la vaccinazione obbligatoria. Del tema abbiamo parlato anche in una puntata del nostro podcast. Il contenuto oggetto della nostra verifica veicola una notizia falsa. Contattate dai colleghi di Lead Stories, laprovinciale canadese dell’Ontario (Opp) e la Royal canadian mounted police (Rcmp) hanno smentito di aver fornito una stima sul numero di veicoli o diche ...

Advertising

Lupolupus2 : @P_M_1960 I sindacati di polizia non sono d'accordo, secondo me. - ManuelaSetti : RT @di_reddito: Secondo me ci sono più infiltrati nella Polizia che tra gli studenti. Poi fate voi. - Masquerade7012 : RT @ChanceGardiner: Sei adulti a Berlino insultano e picchiano una ragazza di 17 anni ora ricoverata in ospedale per non aver indossato una… - Bomba2H : RT @ChanceGardiner: Sei adulti a Berlino insultano e picchiano una ragazza di 17 anni ora ricoverata in ospedale per non aver indossato una… - saramoccia10 : Rissa? No Spaccio? Quello sempre Volete sapere cos'è? Una folla di extracomunitari che festeggia una vicina di una… -