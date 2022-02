“No, lei no”. Aria irrespirabile al GF Vip: ancora Delia Duran al centro della scena. Jessica avvisa tutti (Di lunedì 7 febbraio 2022) L’atmosfera nella Casa del GF Vip 6 si fa sempre più elettrica. A poche ore dalla puntata che dovrà decretare il primo finalista, si parla di quanto accaduto tra Delia Duran e Barù Gaetani in Love Boat. Pare che i due si siano baciati Durante la festa organizzata dal GF per festeggiare la vittoria dei due quadri che hanno ottenuto più like sui social. Dopo la cena a cui hanno partecipato solo i componenti dei due gruppi vincenti, le porte della Love Boat si sono aperte anche per tutti gli altri concorrenti. Si tratta del racconto che ha fatto Gianluca Costantino dal momento che non esiste un video del bacio poiché in quel momento le telecamere stavano inquadrando Soleil Sorge e lo stesso Gianluca intenti a ballare insieme. “Si sono baciati, si sono baciati, guarda! Il quadro de l’amore libero (una ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 7 febbraio 2022) L’atmosfera nella Casa del GF Vip 6 si fa sempre più elettrica. A poche ore dalla puntata che dovrà decretare il primo finalista, si parla di quanto accaduto trae Barù Gaetani in Love Boat. Pare che i due si siano baciatite la festa organizzata dal GF per festeggiare la vittoria dei due quadri che hanno ottenuto più like sui social. Dopo la cena a cui hanno partecipato solo i componenti dei due gruppi vincenti, le porteLove Boat si sono aperte anche pergli altri concorrenti. Si tratta del racconto che ha fatto Gianluca Costantino dal momento che non esiste un video del bacio poiché in quel momento le telecamere stavano inquadrando Soleil Sorge e lo stesso Gianluca intenti a ballare insieme. “Si sono baciati, si sono baciati, guarda! Il quadro de l’amore libero (una ...

Advertising

naohiver : aiuto non mi usciva la voce poi tipo mi mancava l’aria gli occhiali appannati ho iniziato a sudare SOLO PERCHÉ DOVE… - si_come_aria : No ma Delia proprio non ci arriva..per lei essere provocante..strusciarsi...sedurre...fare riferimenti sessuali..… - favelling : would you date someone who … ? 1 - si 2 - basta che non appesti la mia aria 3 - dipende 4 - si 5 - ci può essere s… - AlfredoBartoli : @4everAnnina È il classico “maiale sacrificabile “, per capire che aria tira. Solo che lei poveretta è tonta e non lo ha mica capito - Leo17Marco : @FrancescoOrdine @EdoardoMecca1 SIGNOR 'DICIAMO' ORDINE, IO SONO SEMPRE EDUCATO DA TIFOSO, PERÒ LEI NON SO SE LO FA… -

Ultime Notizie dalla rete : lei Aria Verona, «Mal’aria 2022» conferma: è tra le città italiane più inquinate Corriere della Sera Come conquistare un uomo Scorpione: un progetto complicato Lo Scorpione ha per elemento naturale l'Acqua, come il Cancro e i Pesci. I segni dello Zodiaco sono divisi in segni di Fuoco, di Terra, di Aria e di Acqua, quattro sezioni caratterizzate ognuna da un ...

Lo spettacolo olimpico è per pochi eletti Lo slogan di quelle Olimpiadi era “un mondo ... li abbiamo visti cantare, liberare colombe nell’aria, cimentarsi con mini-sci o mini-pattini da ghiaccio. L’infanzia era ovunque. In genere nelle ...

Lo Scorpione ha per elemento naturale l'Acqua, come il Cancro e i Pesci. I segni dello Zodiaco sono divisi in segni di Fuoco, di Terra, di Aria e di Acqua, quattro sezioni caratterizzate ognuna da un ...Lo slogan di quelle Olimpiadi era “un mondo ... li abbiamo visti cantare, liberare colombe nell’aria, cimentarsi con mini-sci o mini-pattini da ghiaccio. L’infanzia era ovunque. In genere nelle ...