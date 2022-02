Ninni Bruschetta, video intervista Gli anni belli: «Dal film a Boris 4, dalla Cucinotta al teatro» (Di lunedì 7 febbraio 2022) La nostra video intervista a Ninni Bruschetta, tra i protagonisti del film Gli anni belli: dal film all’affiatato set, dalla Cucinotta a Boris 4, fino ai tanti impegni a teatro Vi presentiamo la nostra video intervista a Ninni Bruschetta, tra i protagonisti del film Gli anni belli (leggi la nostra recensione) di Lorenzo D’Amico de Carvalho. Il grande attore messinese ci ha raccontato del film, dell’affiatato set, della sua “partner” Maria Grazia Cucinotta, dei suoi tanti impegni teatrali, e non poteva mancare anche qualcosa ... Leggi su spettacolo.eu (Di lunedì 7 febbraio 2022) La nostra, tra i protagonisti delGli: dalall’affiatato set,4, fino ai tanti impegni aVi presentiamo la nostra, tra i protagonisti delGli(leggi la nostra recensione) di Lorenzo D’Amico de Carvalho. Il grande attore messinese ci ha raccontato del, dell’affiatato set, della sua “partner” Maria Grazia, dei suoi tanti impegni teatrali, e non poteva mancare anche qualcosa ...

