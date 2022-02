Nel Lazio la proposta di istituire un Garante per i diritti degli Animali e un Garante per il diritto alla Salute (Di lunedì 7 febbraio 2022) AGI - Il Lazio potrebbe avere a breve un Testo Unico che regolamenti tutti gli Organi di Garanzia regionali, dal Garante dei detenuti, a quello dell'Infanzia, fino al Difensore Civico regionale. All'esame del Consiglio regionale del Lazio c'è, infatti la proposta di legge, la numero 201 del 2019, che vede come primo firmatario il consigliere David Porrello, vicepresidente del Consiglio regionale, e che punta anche ad istituire due nuovi Organi di Garanzia: il Garante dei diritti degli Animali e il Garante per il diritto alla Salute. Attualmente la proposta di legge è all'esame della I Commissione del Consiglio ... Leggi su agi (Di lunedì 7 febbraio 2022) AGI - Ilpotrebbe avere a breve un Testo Unico che regolamenti tutti gli Organi di Garanzia regionali, daldei detenuti, a quello dell'Infanzia, fino al Difensore Civico regionale. All'esame del Consiglio regionale delc'è, infatti ladi legge, la numero 201 del 2019, che vede come primo firmatario il consigliere David Porrello, vicepresidente del Consiglio regionale, e che punta anche addue nuovi Organi di Garanzia: ildeie ilper ilSalute. Attualmente ladi legge è all'esame della I Commissione del Consiglio ...

