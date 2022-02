Nel deserto romano senza greenpass (Di lunedì 7 febbraio 2022) Torpignattara dei belli e dei coatti, detti torpignatta, non esiste più, è a tutti gli effetti un quartiere africano e nordafricano con generose infiltrazioni cinesi e del sud-est asiatico. Di negozi, botteghe aperte solo le loro, saracinesche extracomunitarie, quelle italiane morte, arrugginite da chissà quando. Sono tornato a Roma per scoprire sul campo, anzi sul marciapiede, come si vive senza greenpass; mi è scaduto il primo di febbraio, farsi due dosi, starci male la prima volta, malissimo la seconda non è servito come non è servito comunicare i sintomi all’Aifa che li nascondeva, li passava all’Ema europea ma non agli organi di informazione italiani che non glieli chiedevano.Si vive male, ammesso che si possa chiamarlo vivere. Alle 2 pomeridiane può succedere di aver fame, ma se sei un novax di ritorno, no vax di stato, puoi anche morire di ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 7 febbraio 2022) Torpignattara dei belli e dei coatti, detti torpignatta, non esiste più, è a tutti gli effetti un quartiere africano e nordafricano con generose infiltrazioni cinesi e del sud-est asiatico. Di negozi, botteghe aperte solo le loro, saracinesche extracomunitarie, quelle italiane morte, arrugginite da chissà quando. Sono tornato a Roma per scoprire sul campo, anzi sul marciapiede, come si vive; mi è scaduto il primo di febbraio, farsi due dosi, starci male la prima volta, malissimo la seconda non è servito come non è servito comunicare i sintomi all’Aifa che li nascondeva, li passava all’Ema europea ma non agli organi di informazione italiani che non glieli chiedevano.Si vive male, ammesso che si possa chiamarlo vivere. Alle 2 pomeridiane può succedere di aver fame, ma se sei un novax di ritorno, no vax di stato, puoi anche morire di ...

