Nel 2022 l'Italia del rugby riuscirà a vincere una partita al Sei Nazioni? (Di lunedì 7 febbraio 2022) Per gli appassionati di rugby è il momento della grande competizione annuale che raduna i 6 protagonisti di uno dei più esclusivi e seguiti tornei internazionali, il 6 Nazioni: Inghilterra, Francia, Irlanda, Italia, Galles e Scozia, si sfideranno in una serie da 5 partite con l'obiettivo di conquistare il titolo che nella passata edizione si è aggiudicato il Galles.Il calendario delle gare dell'edizione 2022 prevede l'appuntamento di esordio per sabato 5 febbraio tra l'Irlanda e il Galles, per proseguire con Scozia – Inghilterra sabato sera e domenica 6 febbraio a chiudere il primo turno, Francia – Italia; il torneo proseguirà con ulteriori 4 fine settimana successivi, ma non consecutivi, terminando il 19 marzo. l'Italia, guidata dall'allenatore Kieran Crowley, ha dato il via alla preparazione con il raduno iniziato ...

