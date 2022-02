NBA | i risultati della notte 7 febbraio | Philadelphia e Denver vincono contro Chicago e Brooklyn Bene Milwaukee | Cleveland | Dallas e Boston

Leggi su oasport

(Di lunedì 7 febbraio 2022) Continua la stagione 2021-2022 di NBA. Nellaitaliana si sono giocate otto partite e lo spettacolo non è di certo mancato. Andiamo a scoprire tutti ie le migliori prestazioni di giornata. Sorride, e non poco,, che trionfa in trasferta nel big match(108-119) e conquista la 32ma vittoria in stagione. Per i 76ers sono 40 i punti di uno scatenato Joel Embiid (a cui si aggiungono anche i 10 rimbalzi e 3 assist), mentre ai Bulls non basta un DeMar DeRozan strepitoso da 45 punti, 9 rimbalzi e 7 assist. Quarto successo di fila per i Timberwolves, usciti vittoriosi questadal matchDetroit per 118-105. Minnesota conclude la sfida con addirittura tre giocatori con 20 o più punti (Karl-Anthony Towns il migliore con 24). ...