NBA 2021/2022: Milwaukee batte i Clippers nel segno di Antetokounmpo, ok Boston (Di lunedì 7 febbraio 2022) Otto i match validi per la regular season dell’NBA 2021/2022 andati in scena tra la serata di domenica 6 e la notte di lunedì 7 febbraio. Ad aprire le danze sono i Denver Nuggets, che grazie alla tripla doppia di Nikola Jokic (27 punti, 12 rimbalzi, 10 assist) sconfiggono i Brooklyn Nets per 124-104. Scontro tra titani ad Est, dove Joel Embiid e Demar DeRozan siglano 85 punti in due (40 contro 45) ma ad avere la meglio sono i Philadelphia 76ers, che battono i Chicago Bulls per 119-108. Successo anche per i New Orleans Pelicans, trascinati da Brandon Ingram (33 punti, di cui 21 nel secondo tempo) nel 120-107 contro gli Houston Rockets, e per i Minnesota Timberwolves, che si liberano dei Detroit Pistons per 118-105. Sugli scudi Karl-Anthony Towns, autore di una prova da 24 punti e 12 rimbalzi. Quinta vittoria di fila per i Boston ... Leggi su sportface (Di lunedì 7 febbraio 2022) Otto i match validi per la regular season dell’NBAandati in scena tra la serata di domenica 6 e la notte di lunedì 7 febbraio. Ad aprire le danze sono i Denver Nuggets, che grazie alla tripla doppia di Nikola Jokic (27 punti, 12 rimbalzi, 10 assist) sconfiggono i Brooklyn Nets per 124-104. Scontro tra titani ad Est, dove Joel Embiid e Demar DeRozan siglano 85 punti in due (40 contro 45) ma ad avere la meglio sono i Philadelphia 76ers, che battono i Chicago Bulls per 119-108. Successo anche per i New Orleans Pelicans, trascinati da Brandon Ingram (33 punti, di cui 21 nel secondo tempo) nel 120-107 contro gli Houston Rockets, e per i Minnesota Timberwolves, che si liberano dei Detroit Pistons per 118-105. Sugli scudi Karl-Anthony Towns, autore di una prova da 24 punti e 12 rimbalzi. Quinta vittoria di fila per i...

Advertising

sportface2016 : #NBA: #Milwaukee batte i #Clippers nel segno di #Antetokounmpo, ok #Boston - iHackSecurity : @aka_rebel8 @AlanPanassiti @OrioliPaolo Calcio? Nba? Leggiti “Selected list of football players who died on or near… - Profilo3Marco : RT @Eurosport_IT: ?? Ja Morant for the win ????? Wood colpisce una fan ?? I Big 3 dei Bulls sono esagerati ?? Monroe fa la conoscenza di Nowell… - SarviChapin : LaMelo 2021-22 NBA All-Star - StorieASpicchi : RT @MicheleConti00: La splendida risalita dei Phoenix Suns. Record dopo 50 gare #NBA : 2018/19: 11-39 2019/20: 20-30 2020/21: 36-14 2021/22… -