Nathan Falco debutta in tv: "Ho nascosto le storie Instagram a mia mamma così non le vede" (Di lunedì 7 febbraio 2022) Elisabetta Gregoraci ieri pomeriggio è stata ospite a Verissimo con suo figlio Nathan Falco Briatore. Classe 2010, per il figlio di Flavio Briatore questa apparizione da Silvia Toffanin è stata un vero e proprio debutto televisivo. Ad entrare per prima in studio è stata proprio Elisabetta Gregoraci. "Io e Flavio passiamo tantissimo tempo insieme, Natale, Capodanno, le vacanze estive.. Quando si mette al mondo un figlio è una grande responsabilità ed il nostro compito è che nostro figlio Nathan Falco stia sereno. Abbiamo trovato un ...

