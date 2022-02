Napoli | scarcerato il tabaccaio che rubò il Gratta e Vinci | “Incapace di intendere e di volere”

(Di lunedì 7 febbraio 2022) “Parzialmentedie di”. Queste le conclusioni della perizia psichiatrica a carico di Gaetano Scutellaro, ildi Materdei che alcuni mesi fa è diventato famoso per aver rubato unda 500mila euro a una cliente. L’uomo, classe 1964, affronterà lo stesso il processo, ma resterà ai domiciliari in L'articolo proviene da Inews24.it.

Scutellaro è stato, ha ottenuto gli arresti domiciliari, nel corso di una indagine condotta dai pm Stella Castaldo e Enrica Parascandolo . Scrive la psichiatra Adele Masi, consulente d'...Il tabaccaio che lo scorso settembre si impossessò di un Gratta e vinci vincente da mezzo milione di euro aè statoe posto ai domiciliari. Secondo la perizia della consulente del gip al momento del furto era 'parzialmente incapace di intendere e di volere'., tabaccaio ruba Gratta e ...Angela Buanne: "Non sarà questo o altro a restituirmi mia figlia. Posso solo augurarmi che Nello esca consapevole di ciò che ha fatto, diverso da come è ... Leggi tutta la notizia ...È stato scarcerato il tabaccaio di Napoli balzato alle cronache nel settembre scorso per aver rubato un Gratta e Vinci da 500mila euro a un’anziana, che aveva appena acquistato il ticket vincente nel ...