Napoli | ottime prestazioni di Lobotka | come lo gestirà Spalletti con il ritorno di Anguissa?

Advertising

IagoAndrade14 : @lettore1969 @Torrenapoli1 Fiorentina Juve e Roma Tolte queste tre il resto delle partite l Inter há ottime chance… - Filippo923 : RT @DucaAndrea85: 'Con la roma dobbiamo dare un segnale, ripartire subito, dentro TUTTI i titolari' Questi sono gli stessi che pensano di… - EItonMcCartney : RT @DucaAndrea85: 'Con la roma dobbiamo dare un segnale, ripartire subito, dentro TUTTI i titolari' Questi sono gli stessi che pensano di… - DucaAndrea85 : 'Con la roma dobbiamo dare un segnale, ripartire subito, dentro TUTTI i titolari' Questi sono gli stessi che pensa… - Angelo_P71 : @FrNappi @GSpalmatore @SandroSca No, il Napoli ha ottime possibilità di passare anche l’inter -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli ottime

DailyNews 24

... triplo appuntamento alle ore 15:00 con Bologna Empoli , Sampdoria Sassuolo e Venezia, alle ... attenzione però al Verona che in questo campionato sta confermando lecose fatte vedere ...Ilin campo Nelmister Spalletti recupera Ospina rientrato incondizioni dal Sud America. Confermato Lobotka nella linea mediana a far coppia con Fabian Ruiz, in attacco rientra ...Ieri pomeriggio, al “Centro Sportivo Suning”, l’Inter di Rita Guarino batte per 3-2 l’Empoli. Decisive per le nerazzurre i gol di Tatiana Bonetti, Nioya e Karchouni. A fine match le parole del coach ...Non poteva esserci giornata migliore per lui”. La gara di Osimhen è 7 per Il ... di migliorare la capacità di dettare la palla alle spalle”. LEGGI ANCHE: Il Napoli va forte e Milan e Inter lo ...