Napoli | Ospina replica il caso Insigne? Rinnovo rifiutato e addio vicino

Advertising

serieAnews_com : ??? #Napoli, '#Meret solo dietro a #Donnarumma' ?? #Sorrentino boccia la scelta di #Spalletti - cn1926it : #Sorrentino: “Non condivido la scelta di #Spalletti, #Meret secondo solo a #Donnarumma” - JuventusUn : Dal #Napoli alla #Juventus: clamoroso accordo con i bianconeri! ECCO LE CIFRE?? - Ftbnews24 : ?? #Napoli, Sorrentino sul dualismo Ospina-Meret: “Non condivido le scelte di Spalletti” #Napoli #VeneziaNapoli… - PandaSalvo : @Campanelli11 @juventibus I numeri dicono Ospina, ma avendo guardato pochissime partite del Napoli non vorrei espri… -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli Ospina

Allenatore: Zanetti(4 - 2 - 3 - 1):6.5, Di Lorenzo 6, Rrahmani 6, Juan Jesus 6.5, Mario Rui 6, Lobotka 7, Fabian Ruiz 6, Politano 6.5 (dal 33 st Elmas 6), Zielinski 6 (dal 44 st ...Meret è il portiere italiano più forte dopo Donnarumma, e nonostante la giovane età ha l'esperienza giusta per guidare la partita del. Spalletti ha sceltocome titolare, ma io non ...Peccato l’errore su Okereke nell’unica nitida chance veneziana, anche se il nigeriano si aiuta con un fallo. A salvare il Napoli è Ospina. Mario Rui: 5,5 Troppi errori di Mario Rui, per la maggior ...“E’ chiaro che per fare grandi cose la prima cosa è non prenderle. Quando si ha un attacco così qualitativo e prolifico bisogna lavorare bene sulla difesa. Anche a Roma trovò un grande equilibrio dife ...