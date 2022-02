Napoli-Inter si preannuncia il tutto esaurito | la situazione biglietti

(Di lunedì 7 febbraio 2022) Archiviata la vittoria di Venezia, ilsi prepara al big match di sabato contro l’. La gara del Maradona sarà fondamentale per la corsa scudetto: ilè secondo a 5 punti insieme al Milan, mentre l’è capolista con 52 punti. TifosiUna partita così importante ha acceso la passione della tifoseria: allo stadio siil. La vendita deiè iniziata venerdì 4 febbraio per i possessori di Fidelity Card. Da questa mattina, a partire dalle ore 10, invece è partita la vendita libera per tutti. Sul sito di TicketOne, le code sono lunghissime con tempi di attesa molto lunghi: chiunque vuole accaparrarsi un posto sugli spalti. Ricordiamo i prezzi dei vari settori per ...

E' vero che l'si è accartocciata su se stessa nel derby, condizionato dagli errori di Simone ... poi c'è la trasferta ain cui rischia un sorpasso (anche se solo virtuale) e, infine, il ...Ora tutto dipende da cosa succede domenica contro il: se l'vince ha la strada spianata, se perde torna tutto in discussione. Il derby ha modificato tutto, ha riproposto qualcosa che ...E che in vetta si è passati dalla monarchia interista a un triumvirato in cui, assieme alla stessa Inter, possono puntare al titolo sia il Milan che il Napoli. E forse non solo loro. La squadra di ...7 Febbraio 2022 Armando Fico big match di sabato a Fuorigrotta, Corsa al biglietto per Napoli vs Inter, da oggi vendita libera dei tagliandi, grande attesa a Napoli, politica dei prezzi bassi ...