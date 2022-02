Napoli, clamorosa bomba di mercato: andrà sicuramente via (Di lunedì 7 febbraio 2022) Una nuova clamorosa bomba di mercato vede certo l’addio di uno dei top player del Napoli. Andiamo a vedere la rivelazione in diretta tv. In vista del prossimo calciomercato estivo, il Napoli potrebbe rivoluzionare completamente la sua rosa. Infatti dopo l’addio di Lorenzo Insigne, un altro top player potrebbe andare via. Un ex campione del mondo lo confessa in diretta. I calciatori azzurri festeggiano dopo una rete nel derby contro la Salernitana (Via Getty Images)Nel corso del calciomercato estivo gli azzurri potrebbero andare incontro ad una vera e propria rivoluzione della rosa. Infatti è ormai certo l’addio di Lorenzo Insigne, che ha firmato un ricco contratto con il Toronto Fc. Il capitano partenopeo volerà quindi in Canada, per giocare nella ... Leggi su vesuvius (Di lunedì 7 febbraio 2022) Una nuovadivede certo l’addio di uno dei top player del. Andiamo a vedere la rivelazione in diretta tv. In vista del prossimo calcioestivo, ilpotrebbe rivoluzionare completamente la sua rosa. Infatti dopo l’addio di Lorenzo Insigne, un altro top player potrebbe andare via. Un ex campione del mondo lo confessa in diretta. I calciatori azzurri festeggiano dopo una rete nel derby contro la Salernitana (Via Getty Images)Nel corso del calcioestivo gli azzurri potrebbero andare incontro ad una vera e propria rivoluzione della rosa. Infatti è ormai certo l’addio di Lorenzo Insigne, che ha firmato un ricco contratto con il Toronto Fc. Il capitano partenopeo volerà quindi in Canada, per giocare nella ...

Advertising

zazoomblog : Napoli clamorosa bomba di mercato: andrà sicuramente via - #Napoli #clamorosa #bomba #mercato: - getfreshoranges : @bazziweb @Pazk19 @Ire_Lica @GiacomoRisitano Tu hai scritto questo. Ossia una cazzata clamorosa. Se il prezzo è giu… - _niko17_ : quindi secondo il suo ragionamento l'Inter può permettersi di uscire dalla coppa Italia, perdere il derby in una ma… - infoitsport : Primavera, Verona-Napoli: 2-1. Ambrosino non basta, clamorosa beffa nel finale - Mamoziocag8 : Impresa a dir poco clamorosa del cagliari.una battuta d’arresto inaspettata che renderebbe ancora più importante un… -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli clamorosa M5S, Conte decade. Il tribunale di Napoli sospende lo statuto Non cerchi di logorarmi' CHE COSA SUCCEDE ADESSO NEL M5S? In molti se lo chiedono dopo la decisione clamorosa del tribunale di Napoli. Decadendo Conte e i suoi, tutto è nelle mani del garante, Beppe ...

Juve, lo scudetto è ancora possibile: perché credere nella rimonta ...partita da recuperare) e l'aritmetica concede ancora chance per provare a inseguire la clamorosa ... Per il momento la Juventus è fuori dalla lotta per il titolo: 'Riguarda Inter, Milan e Napoli, le tre ...

Napoli, clamorosa bomba di mercato: andrà sicuramente via Vesuvius.it Il Tribunale: “Inefficaci le modifiche allo statuto M5s e l’elezione di Conte” Dopo la clamorosa sentenza del tribunale campano ... accolto oggi dal Tribunale di Napoli, contro le modifiche dello statuto del Movimento e l'elezione di Giuseppe Conte alla presidenza. "Ogni altra ...

Inter, Gosens si esalta: “Sarò all’altezza della squadra” Dopo la clamorosa sconfitta nel derby, i nerazzurri ora devono ritrovare le energie in vista di altre due sfide di grande importanza: contro il Napoli in campionato e contro il Liverpool in Champions ...

Non cerchi di logorarmi' CHE COSA SUCCEDE ADESSO NEL M5S? In molti se lo chiedono dopo la decisionedel tribunale di. Decadendo Conte e i suoi, tutto è nelle mani del garante, Beppe ......partita da recuperare) e l'aritmetica concede ancora chance per provare a inseguire la... Per il momento la Juventus è fuori dalla lotta per il titolo: 'Riguarda Inter, Milan e, le tre ...Dopo la clamorosa sentenza del tribunale campano ... accolto oggi dal Tribunale di Napoli, contro le modifiche dello statuto del Movimento e l'elezione di Giuseppe Conte alla presidenza. "Ogni altra ...Dopo la clamorosa sconfitta nel derby, i nerazzurri ora devono ritrovare le energie in vista di altre due sfide di grande importanza: contro il Napoli in campionato e contro il Liverpool in Champions ...