Mps, oggi la nomina del nuovo nuovo amministratore delegato (Di lunedì 7 febbraio 2022) Il consiglio di amministrazione sostituirà Guido Bastianini, che ha guidato la banca controllata dallo Stato dal 2020. Il nuovo 'numero uno' sarebbe Luigi Lovaglio, 66 anni, veterano di UniCredit Leggi su tg.la7 (Di lunedì 7 febbraio 2022) Il consiglio di amministrazione sostituirà Guido Bastianini, che ha guidato la banca controllata dallo Stato dal 2020. Il'numero uno' sarebbe Luigi Lovaglio, 66 anni, veterano di UniCredit

Advertising

marcuspascal1 : RT @lauranaka: Oggi #Mps Day, è il giorno della resa dei conti. Bastianini OUT, LoVaglio IN. Il ceo dimissionario non ha rispettato diktat… - JPMFIN : RT @lauranaka: Oggi #Mps Day, è il giorno della resa dei conti. Bastianini OUT, LoVaglio IN. Il ceo dimissionario non ha rispettato diktat… - lauranaka : Oggi #Mps Day, è il giorno della resa dei conti. Bastianini OUT, LoVaglio IN. Il ceo dimissionario non ha rispettat… - ForexOnlineMeIt : Borsa italiana oggi: Mps, Intesa Sp, Generali, Enel - - FinanzaReport : #Borsa italiana oggi: Mps, Intesa Sp, Generali, Enel #7febbraio -