Mps, il Tesoro silura l'amministratore delegato Bastianini nonostante i buoni risultati di bilancio. Luigi Lovaglio il successore (Di lunedì 7 febbraio 2022) Il consiglio di amministrazione di banca Mps ha deliberato di ritirare le deleghe dell'amministratore delegato, Guido Bastianini. La decisione è stata assunta dal consiglio all'unanimità. Al suo posto dovrebbe essere nominato Luigi Lovaglio, ex manager Unicredit ed ex amministratore delegato di Credito Valtellinese poi passato sotto il controllo della francese Credit Agricole. Il siluramento del manager, inviso al ministero del Tesoro e in particolare al direttore generale Alessandro Rivera, era nell'aria. Dato quasi per scontato nelle ultime ore nonostante negli scorsi giorni più di una voce si fosse levata a difesa di Bastianini, nominato alla guida della banca senese nell'agosto 2020 su indicazione del Movimento 5 ...

