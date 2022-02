Movimento 5 Meloni | la deriva populista che FdI può evitare

Leggi su ilfoglio

(Di lunedì 7 febbraio 2022) In democrazia, avere un’opposizione è sempre meglio che non averla e in un certo senso gli italiani dovrebbero essere grati a Giorgiaper aver contribuito a tutelare un sistema politico all’interno del quale sarebbe apparso quantomeno improprio avere un Parlamento interamente schierato, come un sol uomo, con la maggioranza di governo. La scelta didi stare all’opposizione di un governo di larghe intese, pur avvenendo in un momento eccezionale del paese, è dunque una scelta che non può essere automaticamente inserita nella facile casellina dello sfascismo, anche se la tentazione è ovviamente forte, e in fondo la settimana di trattative quirinalizie ha proiettato il partito di Giorgiain una dimensione molto diversa rispetto alla stagione immediatamente precedente alle elezioni amministrative, quando il Pd (erano ...