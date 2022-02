MotoGP, Jack Miller: “Credo che sia stato un test impegnativo. Peccato che nel pomeriggio di domenica abbia piovuto” (Di lunedì 7 febbraio 2022) Jack Miller esprime il proprio parere dopo le due giornate di test che si sono tenute in quel di Sepang. Il portacolori di Ducati per quanto riguarda il Motomondiale si appresta per il nuovo impegno in Indonesia prima del via della stagione, previsto a marzo in quel di Losail (Qatar). L’australiano ha dichiarato alla stampa come riporta ‘Motorsport.com’: “Ho fatto pochi time attack domenica, abbiamo avuto un problema con la moto. Appena mi sono messo a spingere ho registrato il tempo di 1.58.645, sono contento per questo”. Il nativo di Townsville ha continuato dicendo: “Il ritmo era buono, abbiamo provato tante parti differenti. Credo che sia stato un test impegnativo. Peccato che nel ... Leggi su oasport (Di lunedì 7 febbraio 2022)esprime il proprio parere dopo le due giornate diche si sono tenute in quel di Sepang. Il portacolori di Ducati per quanto riguarda il Motomondiale si appresta per il nuovo impegno in Indonesia prima del via della stagione, previsto a marzo in quel di Losail (Qatar). L’australiano ha dichiarato alla stampa come riporta ‘Motorsport.com’: “Ho fatto pochi time attackmo avuto un problema con la moto. Appena mi sono messo a spingere ho registrato il tempo di 1.58.645, sono contento per questo”. Il nativo di Townsville ha continuato dicendo: “Il ritmo era buono,mo provato tante parti differenti.che siaunche nel ...

