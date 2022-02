MotoGP, Bagnaia: “Felice di tornare in gara, obiettivo essere competitivi sempre” (Di lunedì 7 febbraio 2022) “Sono Felice per l’inizio di questa nuova stagione. Abbiamo chiuso il 2021 con una nota positiva e spero di poter riprendere così anche il 2022“. Parole cariche di speranza quelle di Francesco Bagnaia, pilota della Ducati, che ha presentato le moto per la prossima stagione. “Insieme alla mia squadra sono cresciuto molto durante lo scorso anno – ha proseguito Bagnaia -. Mi trovo davvero bene con il gruppo di lavoro e sono convinto che insieme potremo fare grandi cose. La Desmosedici GP in questa nuova colorazione è ancora più bella e non vedo l’ora di tornare a gareggiare con lei“. “L’obiettivo per questa stagione sarà come sempre quello di migliorare costantemente e riuscire ad essere competitivo in ogni gara. Punteremo a riportare il titolo piloti ... Leggi su sportface (Di lunedì 7 febbraio 2022) “Sonoper l’inizio di questa nuova stagione. Abbiamo chiuso il 2021 con una nota positiva e spero di poter riprendere così anche il 2022“. Parole cariche di speranza quelle di Francesco, pilota della Ducati, che ha presentato le moto per la prossima stagione. “Insieme alla mia squadra sono cresciuto molto durante lo scorso anno – ha proseguito-. Mi trovo davvero bene con il gruppo di lavoro e sono convinto che insieme potremo fare grandi cose. La Desmosedici GP in questa nuova colorazione è ancora più bella e non vedo l’ora dia gareggiare con lei“. “L’per questa stagione sarà comequello di migliorare costantemente e riuscire adcompetitivo in ogni. Punteremo a riportare il titolo piloti ...

