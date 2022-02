Mosca, obiettivo occupare Kiev: ma dopo le Olimpiadi per non irretire l'alleato cinese (Di lunedì 7 febbraio 2022) Lukashenko arruolato da Putin. E Mosca è pronta per occupare Kiev. Guerra e diplomazia Gli Stati Uniti "non inviano i propri militari per iniziare una guerra" contro la Russia in Ucraina. Lo ha ... Leggi su globalist (Di lunedì 7 febbraio 2022) Lukashenko arruolato da Putin. Eè pronta per. Guerra e diplomazia Gli Stati Uniti "non inviano i propri militari per iniziare una guerra" contro la Russia in Ucraina. Lo ha ...

Advertising

ladyrosmarino : RT @byoblu: Il presidente @EmmanuelMacron è a Mosca per fare da mediatore con Vladimir #Putin L'obiettivo è scongiurare la guerra con l'Ucr… - AlessandraZadro : RT @byoblu: Il presidente @EmmanuelMacron è a Mosca per fare da mediatore con Vladimir #Putin L'obiettivo è scongiurare la guerra con l'Ucr… - byoblu : Il presidente @EmmanuelMacron è a Mosca per fare da mediatore con Vladimir #Putin L'obiettivo è scongiurare la guer… - globalistIT : Che accade? Ne parla Umberto De Giovannangeli - Veleno_Q_B : RT @PaolaPC611: TRANSUMANESIMO: MITO O REALTA'? Nel febbraio del 2012 si è tenuto a Mosca il primo congresso Global Future 2045: tecnolo… -