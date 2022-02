Mortacci tua Prego? Il raptus del padre di Blanco in platea all' Ariston | ciò che era sfuggito a tutta Italia

(Di lunedì 7 febbraio 2022)compirà 19 anni soltanto giovedì 10 febbraio, ma intanto si gode il successo al Festival di Sanremo, condiviso con Mahmood. La loro “Brividi” era strafavorita per la vittoria finale fin dal primo ascolto e così è stato, riuscendo a mettere d'accordo tutte le componenti della kermesse: sala stampa, demoscopica e televoto. Riccardo Fabbriconi, questo il vero nome di, viene dalla riviera gardesana ed era considerato un talento generazionale prima ancora di salire sul palco del teatro. Dalla sua precoce apparizione sulla scena musicale, questo ragazzo non ha sbagliato nulla, conquistando meritatamente un successo travolgente. A Sanremo ha conquistato anche chi ancora non lo conosceva, apparendo proprio come un bravo ragazzo. I suoi genitori erano indurante la finale e ...

Subito dopo la notizia della vittoria della coppia di artisti, il cantante di Blu celeste è corso ad abbracciare i genitori presenti in platea: " '' mi ha detto papà? È stata una ...' mi ha detto papà... È stata una soddisfazione, in senso buono, vederli piangere". Le famiglie hanno avuto un ruolo tranquillizzante e di conferma nei mesi precedenti. "Quando ho fatto ...“Mortacci tua” mi ha detto papà… È stata una soddisfazione, in senso buono, vederli piangere". La famiglia di Mahmood invece lo aspettava in hotel dopo la vittoria, come racconta lui a Il Corriere ...Lo dedico a tutti», fa il piacione lui, che a Sanremo ha portato con sé la fidanzata Giulia. Meno bella quella che circolava ieri sui social: Brividi somiglierebbe troppo ad Another Love di Tom Odell ...