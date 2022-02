Morta durante il colloquio di lavoro, era incinta e aveva 21 anni. Una tragedia assurda (Di lunedì 7 febbraio 2022) tragedia in fabbrica durante un colloquio di lavoro. Un incidente drammatico strappa via la vita alla giovane e futura madre di appena 21 anni. La donna si era recata in fabbrica per un colloquio di lavoro e nel corso della visita guidata nello stabilimento, purtroppo, i capelli della 21enne sono rimasti impigliati in uno dei macchinari. La tragedia è avvenuta a Borisov, in Bielorussia, presso lo stabilimento Svarmet, che produce fili ed elettrodi per saldatura. La vittima si chiamava Umida Nazarova, 21 anni, incinta di sette settimane. Secondo quanto ricostruito su Daily Mail, pare che alcuni dipendenti dell’azienda stessero accompagnando Umida in un tour della struttura quando è avvenuto lo sconvolgente ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 7 febbraio 2022)in fabbricaundi. Un incidente drammatico strappa via la vita alla giovane e futura madre di appena 21. La donna si era recata in fabbrica per undie nel corso della visita guidata nello stabilimento, purtroppo, i capelli della 21enne sono rimasti impigliati in uno dei macchinari. Laè avvenuta a Borisov, in Bielorussia, presso lo stabilimento Svarmet, che produce fili ed elettrodi per saldatura. La vittima si chiamava Umida Nazarova, 21di sette settimane. Secondo quanto ricostruito su Daily Mail, pare che alcuni dipendenti dell’azienda stessero accompagnando Umida in un tour della struttura quando è avvenuto lo sconvolgente ...

