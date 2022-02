Morta da due anni | nessuno se n' è accorto | il dramma della solitudine di Marinella Beretta

Advertising

SkyTG24 : #Como, anziana morta in casa ritrovata dopo 2 anni seduta su una sedia - Corriere : Marinella, morta sulla sedia della cucina: trovata dopo oltre due anni - Agenzia_Ansa : Sono state chiuse le indagini per la morte sul lavoro di Laila El Harim. La macchina in cui è morta 'è stata modifi… - BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Como, 70enne trovata morta in casa dopo due anni: 'Il cadavere su una sedia della cucina' #como - cesarebrogi1 : RT @guidomarchello: Una donna sola a Como morta sulla sedia della cucina: trovata lì dopo oltre due anni. La solitudine vera. -

Ultime Notizie dalla rete : Morta due

Una storia terribile quella di Marinella Beretta, pensionata 70enne dimenticata dal mondo,nella solitudine della sua cucina ormaianni fa e scoperta solo ora, mummificata, la casa in ordine, seduta a quel tavolo dove ha lasciato questo mondo in completo silenzio. Marinella ...AGI - Erada almenoanni, sola, in casa, seduta sulla sedia, ma nessuno se n'è accorto finché i pompieri non l'hanno trovata per caso, allertati perché degli alberi erano pericolanti nel giardino. È ...Macabro ritrovamento in una casa di Como: una donna anziana è stata ritrovata morta su una sedia, ma si pensa fosse lì da circa due anni. Macabro ritrovamento in una casa di Como: una donna anziana è ...Dure le reazioni dei familiari delle vittime: “Come può una persona che, per sua grave colpa, ha ucciso due persone essere già fuori ... in più o in meno di galera a darmi sollievo dalla morte di mia ...